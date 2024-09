LIVE – Bolelli Vavassori-Gille Vliegen fase a gironi Coppa Davis 2024 | RISULTATO IN DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ile latestuale di, incontro di doppio di Italia-Belgio, valevole per il Gruppo A della. Provano a riscattarsi Simone e Andrea, dopo la sconfitta nella partita d’esordio per mano dei brasiliani Matos e Melo. Oggi c’è da portare a casa un altro punto importante e il duo finalista prima a Melbourne e poi a Parigi affronta, due ragazzi che come i nostri fanno coppia anche sul circuito ATP e quindi non hanno bisogno di conoscersi o trovare affiatamento in corsa. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale. I quattro in gara si daranno battaglia sul cemento dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) come 3°match a partire dalle ore 15.00.