L’Italia presenta il nuovo gioiello delle Frecce Tricolori | il jet M-346 video formerà i futuri top gun

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 13 settembre 2024) “E’ un momento importante. Ricordo le difficoltà che aveva questo aereo, all’inizio, che superammo. Ricordo quando venne poi adottato da Singapore e da Israele, due nazioni che scelgono i prodotti non in base alla simpatia o a motivi politici ma in base alla qualità. E oggi l’abbiamo rivisto con un’alta livrea importante, come quella”. Non nascondeva il suo orgoglio, ieri, il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto nella cerimonia in occasione del rientro in Italia della pattuglia acrobatica dal tour americano. Qui, nella base di Istrana, sede del 51esimo stormo dell’Aeronautica Militare, quello addetto alla difesa aerea con gli Eurofighter, è statoto il jet M-346 che sarà il futuro