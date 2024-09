L’iniziativa Corso di primo soccorso di Siena Cuore Hanno partecipato i componenti dello staff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Neldella scorsa settimana glidella prima squadra e del settore giovanile della Roburpreso parte aldisocorganizzato da. L’associazione ha come scopi la promozione della cultura della defibrillazione precoce come metodo salva vita in caso di arresto cardiaco e la divulgazione dei defibrillatori semiautomatici. Per riuscirci opera attività di informazione/formazione ai cittadini e si impegna nell’acquisto, tramite raccolta fondi e contributi da enti pubblici e privati, di defibrillatori semiautomatici e materiale didattico da donare a enti, associazioni e alla comunità. "Tutto il club ringrazia l’associazione senese per aver organizzato questo importante evento – il messaggio della Robur, dopo il–, fondamentale al fine di preparare lobianconero a questo tipo di emergenze".