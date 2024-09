L’incubo del cambiamento demografico dell’Europa

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 13 settembre 2024) Come ieri, l’Italia sta guidando oggi un nuovo Rinascimento per la pacifica coesistenza europea di George Onsy * IL CAIRO – In risposta all’emergenza dovuta al continuo sconvolgimento in alcuni paesi europei, l’organizzazione internazionale per la pace RINASCIMENTO-RENAISSANCE MILLENNIUM III (RRM3) sta cercando di fornire a tutte le nazioni europee coinvolte nuovi approcci efficaci per soluzioni immediate e durature. I suddetti approcci sono cinque e coprono tutti i bisogni urgenti dell’uomo nel mondo attuale su cinque livelli: 1- SPIRITUALE per riunire i cittadini di diverse appartenenze religiose sotto una spiritualità universalmente accettata da tutti, che rispetti e faccia riferimento a tutte le religioni esistenti. 2- CULTURALE/INTELLETTUALE per sopperire alla mancanza di comprensione, rispetto e integrazione nazionale tra i migranti e i cittadini del paese ospitante.