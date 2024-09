L' incendio di Milano potrebbe essere di origine dolosa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Non è chiara, al momento, l'dell'che nella tarda serata di ieri in un magazzino cinese diha causato la morte di tre giovani. Non è esclusa l'ipotesi di un rogo doloso. Da indiscrezioni pare che i titolari dell'attività commerciale avessero ricevuto minacce. Sull'accaduto indagano i carabinieri.