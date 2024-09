Liguria | Rixi ' sarò capolista Lega da Bucci grande coraggio'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Il sindaco di Genova Marcoè il miglior candidato possibile, perché con lui si va delineando un centrodestra aperto e ampliato alla società civile". Lo afferma, in un'intervista al Corriere della Sera, il leghista Edoardo, uno dei possibili candidati del centrodestra alla presidenza dellaprima che venisse scelto proprioper tentare di vincere la partita apertasi dopo le dimissioni di Giovanni Toti in seguito all'inchiesta sulla corruzione portata avanti dalla Procura di Genova. In, dice, vice di Matteo Salvini al ministero delle Infrastrutture, "non ci possiamo permettere di perdere. È una delle regioni con il maggior numero di infrastrutture da portare a termine. Il governo crede molto negli investimenti fatti nella nostra regione.