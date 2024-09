Liguria | Bucci ' renziani? A Genova non lasciano restano con noi'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "L'assessore e i consiglieri", ovvero in quota Iv, "rimangono con noi, nella Giunta" genovese, "così mi hanno detto personalmente. Molti del resto hanno rinunciato ad andare nel campo largo econ noi, stessa cosa vale per Azione. Il problema non è partitico, non è centrodestra o centrosinistra, ma è solo la voglia di costruire il futuro dellaper i nostri figli e lo ha già fatto, continua a farlo, anziché affidarsi a chi non ha mai costruito nulla". Lo ha detto il sindaco diMarco, candidato per il centrodestra alla Regione, ospite di 'Start', su Skytg24.