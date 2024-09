L' eco dell' anima la mostra personale di Giovanni Balderi a Palazzo Bricherasio

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) “L’eco”: aladi. Da lunedì 23 settembre fino all’11 gennaio 2025 nelle esedre e nelle sale auliche di, sede di Banca Patrimoni Sella & C., in via Lagrange 20 a Torino.Si può vedere laL’eco, una