Latina Arrestati quattro trasfertisti specializzati nel furto delle auto di elevato valore commerciale

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di venerdì 13 settembre 2024)– La Polizia di Stato – Questura diè intervenuta durante la scorsa notte in una via del centro cittadino dove era segnalata la presenza di due persone sospette nei pressi di un’vettura Range Rover posteggiata in strada, deldi oltre 80.000 Euro. Alla vista della pattuglia che immediatamente raggiungeva il L'articoloneldiTemporeale Quotidiano.