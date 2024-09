Las Palmas-Athletic Bilbao domenica 15 settembre 2024 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Leones attesi a Gran Canaria

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 13 settembre 2024) La buona gara dell’contro l’Atletico Madrid non ha avuto giusto premio: i baschi hanno tenuto l’iniziativa per una larga parte di gara ma non sono riusciti a bucare la difesa dei Colchoneros e sono stati beffati nel finale dopo un clamoroso errore difensivo. Delusione cocente e sconfitta pesante per gli uomini del Txingurri InfoBetting: Scommesse Sportive e