L' Armonia d' Abruzzo colleziona medaglie le atlete teatine brillano in tutte le categorie

(Di venerdì 13 settembre 2024) L'edizione numero cinque dell'Cup va in archivio con tanteper la squadra teatina. Lo scorso weekend, al Palatricalle di Chieti, si è svolta la gara regionale di ginnastica ritmica, che ha visto leabruzzesi brillare in ogni categoria.Medaglia d'oro per Enrica Paolini