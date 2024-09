La T Gema dà il meglio di sé Contro Spezia un test importante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) E’ una T Tecnicain grande crescita quella scesa in campo mercoledì sera nello scrimmageBasket Club, squadra che milita nel campionato di B Interrregionale. Dopo un primo quarto con qualche amnesia di troppo, la compagine termale è venuta fuori grazie ad un gioco sempre più fluido abbinato ad una maggior concentrazione nella metà campo difensiva, che ha costretto gli avversari a basse percentuali e palle perse. Sono stati infatti solo 21 i punti messi a referto dalla squadra ligure tra secondo e terzo quarto a fronte di un attacco termale in grande spolvero capace di segnarne invece 44. Ilè finito 57-83 e in evidenza tra i singoli le prestazioni di Chiarini, Toscano e D’Alessandro in un match che ha visto coinvolti per alcuni minuti anche i più giovani. L’unico assente è stato Acunzo.