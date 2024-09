La promessa | insieme per sempre ma solo un’ora all’anno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Il passaggio dall’ora legale all’ora solare, quell’intervallo di tempo in cui le lancette tornano indietro, hopensato che fosse un orario sospeso, che non esiste" racconta Christian Bergamo, autore di(Rizzoli, 2024). Intervistato da Giulia Carla De Carlo per il vodcast di QN “Il Piacere della Lettura”, lo scrittore parla del suo ultimo romanzo in cui, appunto, l’espediente narrativo è proprio il cambio dell’ora: "In quell’ora tra le 2 e le 3 si incontrano Diego e Camilla – spiega – e tutto nasce da lì". Diego e Camilla, entrambi ventenni, si conoscono per caso in un locale.