La Premier League 2024 2025 è solo su Sky Sport e tutte le partite su NOW | le partite della 4a giornata

(Di venerdì 13 settembre 2024) Su Skye in streaming su NOW continua lo spettacolo dei campionati esteri: in esclusiva laper la 4adi campionato. Laè una grande esclusiva di Sky fino al 2028 con fino a 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night. Le L'articolo Lasu Sky(elesu NOW): le4aproviene dain TV.