La nuova rotatoria intitolata alla giornalista e scrittrice Oriana Fallaci

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di venerdì 13 settembre 2024)ci, sarà dedicata latra via Libero Missirini, via Sacramora e via Elvis Presley (nelle vicinanze del polo studi di Viserba). Martedì 17 settembre, alle ore 17 avrà luogo la cerimonia d'intitolazione della rotondagrande firma che ha