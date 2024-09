La nota di Ingrifati Armata Rossa e Nucleo XX giugno Finalmente liberi Ora tutti allo stadio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) I gruppi Ultras della Nord si fanno sentire.e Nucle XXchiamano i tifosi. "il Perugia e stato ceduto – si legge nella– . Negli ultimi anni siamo stati ostaggio di una società senza programmazione né prospettive, che ha talmente logorato la piazza da farntanare tanti tifosi, anche storici, d. Noi, per primi, abbiamo iniziato questa contestazione, di certo non solo per i risultati del campo quando a venir meno sono il rispetto e la fiducia tra le parti, le fratture diventano insanabili. Poi l’andamento pessimo del Perugia, con due retrocessioni in tre anni, ha fatto il resto". E aggiungono "Di certo saremo attenti nel valutare chi abbiamo di fronte, come sempre senza tornaconto né interessi, ma per il solo bene del Perugia.