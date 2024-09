La corsa al posto fisso nel pubblico | due milioni di candidati per 288mila assunzioni

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il "" non passa mai di moda, a quanto pare. Nella pubblica amministrazione è boom dellaal. Il 2024, infatti, è finora un anno da record per i concorsi pubblici. Nei primi otto mesi dell'anno in corso si sono contati 13.274 bandi per 288.558 posti, vale a dire 2,7 volte