Italia | obiettivo cinese dual carbon offre opportunita’ a colosso Carlieuklima

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 settembre 2024) Pechino, 13 set – (Xinhua) – La trasformazione ecologica in atto in Cina stimolera’ in modo significativo la domanda di miglioramento dell’ambiente industriale e di riduzione del consumo energetico, una tendenza che presenta notevoliper i fornitori di soluzioni energetiche. Scopriamo come, un’aziendana, ha perseguito il proprio sviluppo in questo processo. Agenzia Xinhua