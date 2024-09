Italia-Belgio 1-1 Cobolli battuto in tre set da Bergs

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 13 settembre 2024) BOLOGNA (ITALPRESS) – E’ 1-1, dopo i due singolari, il punteggio tra, sfida valida per il Girone A delle Davis Cup Finals, di scena fino a domenica all’Unipol Arena di Bologna. Dopo il successo in rimonta nel singolare di apertura di Matteo Berrettini (43 Atp) sul debuttante Alexander Blockx (253) per 3-6 6-2 7-5, nel match tra i numero 1 dei due team Flavio(32 Atp) si è arreso a Zizou(72) con il punteggio di 6-3 6-7(5) 6-0. Sarà decisivo, dunque, il punto del doppio: in campo la coppia azzurra Bolelli-Vavassori contro Gille-Vliegen. Gli azzurri del ct Filippo Volandri, vincenti mercoledì all’esordio per 2-1 sul Brasile, chiuderanno il girone di Davis domenica contro l’Olanda. Le prime due accederanno alla Final 8 di Malaga (19-24 novembre).– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo