Incentivi per le assunzioni in Sicilia | ecco il decreto al via la piattaforma per le domande delle imprese

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dal 18 settembre al 10 ottobre prossimi al via la prima finestra temporale per richiedere gliper l'assunzione dell'Avviso 14/2024 del programma Fse Plus 2021- 2027. Le aziendene interessate, così come prevede ilpubblicato sul sito della Regione, dovranno presentare la