Incendio Milano le vittime sono rimaste intrappolate mancava l' uscita d' emergenza

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 13 settembre 2024) AGI - Tre giovani cittadini cinesi hanno perso la vita nell'dello show room di un magazzino in via Ermenegildo Cantoni a. Il rogo è scoppiato poco dopo le 23 di ieri sera. I vigili del fuoco, cheancora al lavoro per mettere in sicurezza la struttura, hanno trovato i tre corpi all'interno dello spazio espositivo. Le- secondo quanto riferito dal Comando provinciale dei vigili del fuoco didue fratelli di 19 e 17 anni e un'altra di 24 anni. Cinque squadre con altrettanti mezzi hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme e poi procedere alla messa in sicurezza del magazzino. Ancora da chiarire le dinamiche del tragico evento. Non si esclude l'ipotesi che l'sia stato doloso. Dai primi accertamenti le fiamme sisviluppate nella parte anteriore dell'edificio dove c'era l'unico accesso.