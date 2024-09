Incendio in autostrada | sette chilometri di coda tra il bivio A1 per la Direttissima e Sasso Marconi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Firenze, 13mbre 2024 – A causa di un veicolo in fiamme, si è formata unadinel tratto compreso tra ilper l'A1verso Bologna. Il traffico non è più bloccato, ma restano i 7diper un camion che ha preso fuoco all'altezza del chilometro 210+800. Il traffico defluisce su una corsia. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso.