Inaugurato a Napoli lo sportello Dopo di Noi

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di venerdì 13 settembre 2024)loDi Noi”, accoglienza e consulenza gratuita per le famiglie con soggetti deboli. Iniziativa della Fondazione Campania Welfare con l’associazione Liberass. Offrire accoglienza, consulenza gratuita e presentare le linee guida per la pianificazione dei progetti di vita futura, o per un’adeguata contrattualistica, in favore delle famiglie con soggetti deboli. Nell’orizzonte di quel