Il vento forte porta con sé bel tempo | weekend di sole

Leggi tutta la notizia su leccotoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dopo il brusco calo termico andato in scena tra giovedì e venerdì, con massime crollate intorno ai 15° C e, ilregalerà giornate die temperature in risalita.Le previsioni per sabatoA Lecco sabato cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata