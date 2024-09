Il valore sottovalutato dell’insegnamento un grido d’allarme per una professione bistrattata Le parole della scrittrice Elena Loewenthal

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 13 settembre 2024) In un'epoca in cui si parla tanto di futuro, di innovazione e di nuove generazioni, c'è unache più di ogni altra incarna la sfida di costruire il domani: l'insegnante. Un mestiere delicato, che richiede lungimiranza, responsabilità e una profonda dedizione. Eppure, in Italia, la figura dell'insegnante sembra essere sempre piùe sottovalutata. L'articolo Il, unper una. Le