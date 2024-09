Il ritorno dell’ex consigli pratici per la riconciliazione

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di venerdì 13 settembre 2024) Per provare a far ripartire il rapporto è necessario stabilire nuove le regole di ingaggio, che riguardino le famiglie d’origine, piuttosto che le questioni di natura economica. Può essere utile la terapia di coppia e bisogna ricordare che se si torna a convivere in modo stabile vengono meno gli effetti della separazione legale