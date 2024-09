Il maltempo blocca i collegamenti con le isole | disagi nei trasporti

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Giornata difficile per chi viaggia via mare nel golfo di Napoli a causa delle condizioni meteo marine rese avverse dal forte libeccio che spira da diverse ore.Al momento risultano sospese tutte le corse operate con mezzi veloci da e per i porti di Procida, Ischia, Casamicciola e Forio, con gli