Il film animato dei record Inside Out 2 arriva su Disney+

(Di venerdì 13 settembre 2024) La piattaforma digitaleè finalmente pronta ad accogliere ildeiOut 2 a partire dal 25 settembre 2024. Certified-Fresh on Rotten Tomatoes e celebrato dalla critica come “perfezione assoluta, esilarante” (Jazz Tangcay, Variety) e “un’esperienza indimenticabile” (Landon Johnson, Awards Watch), l’attesissimo e commovente sequel ha già dimostrato di essere un blockbuster di successo. Tra iraggiunti daOut 2: è ild’animazione con il più alto incasso di tutti i tempi (1,67 miliardi di dollari), che ha raggiunto più velocemente il miliardo di dollari a livello globale ed è attualmente l’ottavoche ha incassato di più nella storia del box office mondiale, mentre in Italia è il quarto*con il più alto incasso di tutti i tempi (*dati Cinetel).