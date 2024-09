Il duetto che non ti aspetti è una collaborazione dark che mescola melodia e rap

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 13 settembre 2024) In un mondo di collaborazioni sempre più, diciamo così, particolari, c’è spazio anche per la coppia Lazza e Laura Pausini. Eccome se c’è. E dopo l’annuncio sui rispettivi social, ecco disponibile da oggi il singolo Zeri in più (locura), primo estratto del nuovo album Locura del rapper campano (in uscita il 20 settembre per Island Records).