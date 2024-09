Il 21enne ucciso in una rissa nel Ragusano | i fermati salgono a 6

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 13 settembre 2024) Custodia cautelare in carcere per altri tre tunisini e convalida del fermo per i primi tre raggiunti domenica scorsa da un decreto di fermo di indiziato di delitto in relazione alladurante la quale è rimastoun connazionalenel. embedpost id="1922729" Il Gip ha convalidato il provvedimento ed emesso, su richiesta della Procura, un’ordinanza di custodia cautelare