I fumatori hanno il 50% di possibilità in più di ammalarsi di tumore

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 13 settembre 2024) Anche se non è possibile prevenire in modo diretto le malattie neoplastiche, tenere sotto controllo i fattori di rischio è importante per prendersi cura della propria salute. Nel caso deldel rene il fumo, l'obesità e l'ipertensione arteriosa possono aumentare il rischio di'insorgenza della malattia.