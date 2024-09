Harry ‘emozionato’ per i suoi 40 anni farà vacanza con amici

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 13 settembre 2024) (Adnkronos) – E' ''emozionato'' il principeper il suo quarantesimo compleanno, domenica 15 settembre. Una giornata che trascorrerà ''in tranquillità in famiglia'' in California, per poi partire per una ''tra ragazzi con alcuniintimi''. Lo racconta lo stesso Duca dei Sussex alla Bbc, ricordando che era ''ansioso per i30'',