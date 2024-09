Guida Bio 2025 | Salerno ospiterà la sesta edizione

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Mentre si concludono i lavori perBio, l’unica in Italia dedicata esclusivamente ai vini derivanti da agricoltura biologica certificata e in conversione, si scaldano i motori per l’atteso evento di presentazione della. Un appuntamento importante per gli appassionati e i