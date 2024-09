Guida al weekend | gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia nel fine settimana

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Come da tradizione, ilche cade a metà settembre è sempre il più affollato dell’anno in quanto ad iniziative e manifestazioni. Da un lato all’altro dellaè come si ci fosse un unico grande evento permanente lungo tre giorni. Gli ultimi prima della riaperture delle scuole. Ecco