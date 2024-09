Green tecnologia e non solo | troppe regole uccidono lo sviluppo europeo

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di venerdì 13 settembre 2024) La recente pubblicazione del report sulla competitività europea firmato da Mario Draghi per la Commissione di Ursula von der Leyen ha prodotto un’ampia discussione sulle reali cause dei ritardi su molti settori dell’Unione Europea rispetto a colossi come Cina e Stati Uniti. Luca Picotti, avvocato, esperto dei legami tra geopolitica e diritto, dottorando di ricerca pressoe nonloInsideOver.