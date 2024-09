Grave incendio in via Cantoni a Milano | tre morti tra cui una 17enne Si indaga sulla pista dolosa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il bilancio è drammatico: tre. L'è divampato alle 23 di giovedì 12 settembre in uno showroom di via Ermenegildo3, una stradina a senso unico a due passi dalla stazione ferroviaria diCertosa: nel rogo sono deceduti una diciassettenne, un diciannovenne – questi due erano fratello e sorella – e un ventiquattrenne, tutti di nazionalità cinese. Dalle prime informazioni, i primi due erano residenti in città, mentre il più grande viveva a Torino. Chiusi in bagno In via, nell'estrema periferia nordovest della città, sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi, i carabinieri del Nucleo Radiomobile e la Protezione civile. Le fiamme hanno completamente distrutto uno showroom di interni (sedie, tavoli e letti) su due piani, ricavato in un capannone con l'insegna della ditta Wang sas.