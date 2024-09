Giovanni Toti patteggia trovato l’accordo con la procura | al posto del carcere 2 anni e un mese lavori di pubblica utilità

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 13 settembre 2024) Svolta nell’inchiesta per corruzione che ha travolto in questi mesi l’ex governatore della Liguria,. Quest’ultimo hacon laperre la condanna, duee un, e sostituirla consocialmente utili per 1.500 ore. Inoltre, nelè prevista l’interdizione temporanea dai pubblici uffici e l’incapacità di contrattare con le pubbliche amministrazioni per la durata della pena. Oltre alla confisca di 84.100 euro. La reazione di: «Amarezza e sollievo» «Come tutte le transazioni suscitano sentimenti opposti: da un lato l’amarezza di non perseguire fino in fondo le nostre ragioni di innocenza, dall’altro il sollievo di vederne riconoscere una buona parte», ha commentatodopo il raggiungimento delche si basa sull’implicita ammissione di almeno alcune responsabilità.