Giornata mondiale del primo soccorso Sis118 | Insegnare a scuola le manovre salvavita

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 13 settembre 2024) (Adnkronos) – "Molte morti improvvise sono evitabili e per questo devono essere evitate. Questo è il punto che deve far riflettere lo Stato, che ha il dovere morale, sociale e giuridico di mettere tutti i cittadini nelle condizioni di conoscere e di mettere in pratica, quando necessario, ledel". Lo sottolinea