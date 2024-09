Giornata della buona salute | incontri con specialisti a Chieti Vasto Atessa e altri comuni abruzzesi

Leggi tutta la notizia su chietitoday

(Di venerdì 13 settembre 2024) Torna la, dopo il grande successo delle passate edizioni. Porte aperte in 6 sedi Confesercenti per l’evento promosso da Fipac, la federazione dei pensionati di Confesercenti.Si terrà sabato 14 settembre in varie cittàe in particolar modo a