Gigi Riva taragna pizzoccheri e ballo liscio | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’incontro conallo Spazio Caverna, la festa della polentaa Stabello di Zogno, la sagra deie degli sciatt al Piazzale degli Alpini, il Festival del casoncello all’Edoné, ilalla Festa dell’uva e dei fiori a Foresto Sparso, la sagra della patata a Rovetta e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 13 settembre. Ecco gli appuntamenti.Sino al 15 settembre all’Edoné, a, prosegue il “Festival del casoncello – Made in BG”. Si potranno gustare specialità bergamasche come casoncelli, scarpinocc, polenta, coniglio, brasato e formaggi. Non mancheranno qualche chicca “dai dintorni” e pizze speciali. Ogni sera concerti, giochi o cinema, nella cornice del parco dell’Edoné. Ingresso libero con centinaia di posti a sedere. Nessuna prenotazione.