G7 Lavoro ministri approvano la Dichiarazione finale C’è forte condanna a Russia per guerra

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nel documento, firmato all'unanimità, 22 paragrafi e due allegati con gli impegni, tra tutti quelli per lo sviluppo umano-centrico dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale e per il sostegno all'invecchiamento attivo della popolazione. Calderone: "Tiene insieme e valorizza temi che sono di assoluta centralità per quello che è lo sviluppo delle nostre economie" Otto pagine, 22 paragrafi e