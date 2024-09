Funky Maestro l’ultimo progetto inedito di Pino D’Angiò

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 settembre 2024) Esce oggi “di. L’EP, distribuito da Artist First, raccoglie gli ultimi quattro brani scritti e prodotti da, prima della scomparsa avvenuta lo scorso 6 luglio. Nato nel 1952 e originario di Pompei,è considerato una vera e propria icona della musica degli anni ’80. Il suo nome rimane legato, nel nostro paese, soprattutto al funk, essendo riconosciuto come uno dei pionieri del genere, e alla cosiddetta “italo disco”. Negli anni ha sperimentato, con le sua musica, diversi generi musicali che l’han portato a calcare palcoscenici europei e americani e ad ottenere riconoscimenti prestigiosi come il “Rhythm and Soul Music Awards” ricevuto nel 2001 negli Stati Uniti.