Funerali Luca Giurato lacrime e commozione tra amici e vip Era una persona unica

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 settembre 2024 – Un lungo applauso ha accolto il feretro del giornalista e conduttore tvscomparso all'età di 84 anni, davanti alla Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo a Roma. Ad accompagnare il carro funebre, la moglie, Daniela Vergara, visibilmente commossa e abbracciata dae parenti. "Una giornata molto triste per me", ha commentato l’amica di sempre Mara Venier entrando nella chiesa. Per l'amica e collega Paola Saluzzi "era una, generosa, affettuosa e corretta. Un vero amico". Presenti anche Eleonora Daniele, il giornalista Rai Dario Laruffa, e Pier Ferdinando Casini: "un uomo di grande spontaneità", ha detto il senatore Pd. A celebrare le esequie Don Walter Insero. "Tanta gente, pure giovane, gli voleva bene, anche se ormai non appariva da tanti anni", ha dichiarato il giornalista e conduttore Amedeo Goria.