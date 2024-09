Formia Istituto comprensivo Pollione | a scuola da lunedì prossimo sfrattato il Teatro Bertolt Brecht

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di venerdì 13 settembre 2024)– Tutto come previsto. E’ iniziato in salita il nuovo anno scolastico presso l’Vitruviodi. L’attività didattica, relativamente allamedia, prenderà il via con quattro giorni di ritardo e, più precisamente, nella giornata dia causa di una conflittualità venutasi a creare nelle ultime settimane tra il comune L'articolo”: ada, “” ilTemporeale Quotidiano.