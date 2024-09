Fonseca lascia in stand by Theo e Leao nel Milan | “Contro il Venezia? Non so se saranno titolari”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il tecnico portoghese Pauloha presentato la sfida delal, in programma sabato a San Siro. Una conferenza stampa in cui ha risposto anche alle domande inerenti ad eventuali frizioni interne: "Nessun caso mai aperto" ha sottolineato, riferendosi principalmente alla situazione attorno adopo il mancato cooling break e relative polemiche: "Li ho visti bene, c'è una buona atmosfera. Ma non so se giocheranno".