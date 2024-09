Fitto va bene al Pd se fa come dicono i dem

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di venerdì 13 settembre 2024) Da Giorgio Gori a Nicola Zingaretti, sui giornali la sinistra rilascia interviste a una sola voce: via libera al ministro a patto che si professi europeista e rinneghi il sovranismo. In realtà al Nazareno temono il politico pugliese perché in Europa è stimato e sa fare rete.