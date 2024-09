Fatture false tre indagati a Salerno | i Carabinieri eseguono un’ordinanza interdittiva

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn data odierna, idel Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dihanno dato esecuzione adapplicativa di misure cautelari emessa, su richiesta di questa Procura della Repubblica, dal GIP del Tribunale dinei confronti di PREZIOSI Claudio, VITALI Andrea e RIAHI Omar e segnatamente nei confronti del primo della misuradella sospensione dall’esercizio del pubblico servizio per la durata di anni uno e nei confronti degli altri duedella misuradel divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali e di esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese per la durata di mesi nove); ai predetti risultano contestati i reati di corruzione nonché falso ideologico in atto pubblico commesso da privato.