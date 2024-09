F1 Perez dopo le FP2 a Baku | Buon venerdì lotteremo per la qualifica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il pilota della Red Bull, Sergio, ha parlato al termine delle prove libere 2 del Gran Premio dell’Azerbaigian sul circuito di, dove ha chiuso al secondo posto: “Un, in cui abbiamo messo dellee basi tra le due sessioni di prove libere abbiamo. Adesso dobbiamo assicurarci di continuare a migliorare, credo che per lapotremo essere in lotta“. F1,le FP2 a: “per la” SportFace.