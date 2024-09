F1 Lewis Hamilton | Mi sono divertito la macchina veloce già dai primi giri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) Parte con il piede giusto il weekend di. Il pilota della Mercedes ha infatti chiuso al terzo posto la seconda sessione di prove libere valide per il GP dell’Azerbaijan, tappa numero diciassette del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena nel circuito di Baku. Grande la soddisfazione del britannico che, giunto in zona mista, ha analizzato quanto fatto, lodando in particolar modo alcuni miglioramenti nel set-up: “Oggi è stata una giornata davvero positiva – ha detto– Mifin dall’inizio, perché lasi è dimostrata forte fin daiin pista. Abbiamo fatto alcuni passi avanti positivi sul set-up. Non c’era nulla su cui dovevamo tornare indietro e abbiamo continuato a migliorare“. Il prossimo pilota della Ferrari ha poi aggiunto: “Per quanto riguarda il ritmo, non abbiamo completato un gran numero dinel nostro long run in FP2.