F1 Lando Norris | Ferrari veloce qui abbiamo tante cose da sistemare

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un venerdì complicato per. L’attuale numero due della classifica piloti ha chiuso infatti al diciassettesimo posto la FP2 valida per il GP dell’Azerbaijan, appuntamento numero diciassette del Mondiale 2024 di Formula 1. Il britannico dovrà adesso correre ai ripari per evitare di vanificare un weekend impor, dove l’obiettivo sarà comunque quello di mettere pressione al leader Max Verstappen. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Bristol ha commentato quanto fatto, ammettendo di avere ancora tanto, se non tantissimo, da: “Siamo molto lontani dal nostro ideale. Devo spingere troppo per cercare di ottenere un tempo sul giro. Penso che la posizione di Oscar rifletta più o meno dove siamo. Quindi penso che se avremo il set-up giusto saremo in lotta, ma sono sicuro che non siamo nemmeno vicini a quello che dobbiamo raggiungere”.